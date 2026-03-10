Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Siem Reap Municipality, Kambodscha

Gewerbefläche 23 m² in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche 23 m²
Siem Reap, Kambodscha
Fläche 23 m²
Bürofläche zur Miete in Svay Dankum Bereich, komplett möbliert und gebrauchsfertig. Der Miet…
$780
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4
Stellen Sie sich vor, ein vielseitiges Ladenhaus im Herzen von Siem Reap, Kambodscha, zu bie…
$950
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Dieses kommerzielle Gebäude im Herzen von Siem Reap City ist zu vermieten bei $1500 pro Mona…
$1,500
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Dieses L-shape Apartment Gebäude ist zur Miete verfügbar und bietet insgesamt 4 Einheiten. D…
$2,200
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 25
Schlafräume 25
Anzahl der Badezimmer 30
Stockwerk 5
Stellen Sie sich vor, in eine Welt voller Luxus und unvergleichlichen Komfort in Siem Reap z…
$7,000
pro Monat
Gewerbefläche in Krous, Kambodscha
Gewerbefläche
Krous, Kambodscha
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 11
Stockwerk 3
Dieses schöne Boutique-Hotel mit 10 Schlafzimmern steht jetzt zum Verkauf und ist derzeit al…
$2,800
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Stockwerk 3
Erfassen Sie die vielversprechende Aufmerksamkeit in Siem Reaps pulsierendem Riverside Distr…
$8,000
pro Monat
Gewerbefläche in Krous, Kambodscha
Gewerbefläche
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Entsperren Sie das Potenzial Ihres Unternehmens mit diesem strategisch gelegenen Ladenhaus i…
$125,000
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Die perfekte Umgebung für Ihr Unternehmen mit unserem hochwertigen 80qm Büroraum im pulsiere…
$700
pro Monat
Gewerbefläche 70 m² in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche 70 m²
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Mit einem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Büroraum von 70mqm bietet Ihnen ein ideales G…
$700
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 13
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 15
Dieses 13-Zimmer-Hotel zur Miete in der Region Svay Dangkum von Siem Reap City ist eine fant…
$2,500
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Dieser charmante Holzhandelsraum, nur 5 Minuten von der alten Markt- und Pubstraße von Siem …
$1,800
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 24
Schlafräume 24
Ein 24-Zimmer-Schulgebäude ist in Sala Kamraeuk, Siem Reap zu vermieten – ein idealer Ort fü…
$1,800
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Diese Gewerbeimmobilie befindet sich entlang der belebten Riverside Road in Siem Reap und bi…
$1,200
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Stockwerk 3
Einführung eines seltenen Edelsteins im Herzen der Stadt – ein spriechendes Ladenhaus zur Mi…
$700
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 36
Schlafräume 36
Anzahl der Badezimmer 40
Diese voll möblierte 36-Zimmer-Boutique zur Miete in Siem Reap, im lebhaften Stadtteil Sangk…
$7,000
pro Monat
Gewerbefläche in Krous, Kambodscha
Gewerbefläche
Krous, Kambodscha
Stockwerk 2
Diese Gewerbefläche zur Miete befindet sich auf einer Hauptstraße in Sra Ngae Commune, Siem …
$600
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 3
Dieses Ladenhaus befindet sich in der pulsierenden Svay Dangkum Commune von Siem Reap City. …
$1,600
pro Monat
Gewerbefläche in Krous, Kambodscha
Gewerbefläche
Krous, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Entdecken Sie einen gemütlichen Raum zur Miete in Siem Reap für $350 pro Monat. Diese charma…
$350
pro Monat
Gewerbefläche 17 m² in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche 17 m²
Siem Reap, Kambodscha
Fläche 17 m²
Bürofläche zur Miete in Svay Dankum Bereich, komplett möbliert und gebrauchsfertig. Der Miet…
$600
pro Monat
Gewerbefläche in Krous, Kambodscha
Gewerbefläche
Krous, Kambodscha
Zu vermieten ist ein Gewerberaum auf der National Road 06 in der Svay Dankum Bereich von Sie…
$5,500
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 15
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 17
Stockwerk 3
Entdecken Sie dieses erstklassige Business-Gebäude zur Miete in der Region Sala Kamreauk. Di…
$2,000
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 22
Ein 20-Zimmer-Hotel mit Pool ist in Sala Kamreuk, Siem Reap zu vermieten. Dieses gut gepfleg…
$3,200
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Dieses kommerzielle Gebäude im Herzen von Siem Reap City ist zu vermieten bei $1500 pro Mona…
$1,600
pro Monat
Gewerbefläche 93 m² in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche 93 m²
Siem Reap, Kambodscha
Fläche 93 m²
Rose Apple Square in Siem Reap bietet moderne Büroräume, die perfekt für kleine und mittlere…
$1,395
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 15
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 17
Stockwerk 4
Dieses attraktive Boutique-Hotel zur Miete befindet sich in Kouk Chork Commune, ganz in der …
$3,500
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 16
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 18
16BR-Boutique ist eine große Chance für alle, die ein Geschäft in Siem Reap starten möchten.…
$2,500
pro Monat
Gewerbefläche in Krous, Kambodscha
Gewerbefläche
Krous, Kambodscha
Zimmer 24
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 26
Zur Miete in Svay Dankum, Siem Reap, ist ein luxuriöses Hotel mit 24 wunderschön gestalteten…
$5,000
pro Monat
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3
Ein 5-Zimmer-Shophouse ist in Siem Reap zu vermieten, ideal zum Wohnen und Laufen eines Unte…
$600
pro Monat
Gewerbefläche 2 000 m² in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche 2 000 m²
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 26
Schlafräume 26
Anzahl der Badezimmer 28
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie eine einmalige Gelegenheit mit diesem atemberaubenden Hotel zum Verkauf und zu…
$4,000
pro Monat
