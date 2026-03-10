Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen in Siem Reap Municipality, Kambodscha

Condo 3 zimmer in Krous, Kambodscha
Condo 3 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
Stockwerk 3
Dieses geräumige 3-Zimmer-Kondominium ist jetzt im bekannten Sky Park Condo in Svay Dankum C…
$210,000
Condo 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 5
Eine schöne 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf an Rose Apple Square, im Herzen von Siem Reap Stadt…
$220,000
Condo 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 5
Diese 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im 5. Stock von Rose Apple Square in Siem Reap City biete…
$145,000
Condo 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 5
Die resale Eigentumswohnung am Rose Apple Square bietet eine einzigartige Möglichkeit, eine …
$130,000
Condo 3 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Condo 3 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 4
Eine schöne 3-Zimmer-Wohnung steht zum Verkauf an Rose Apple Square in Siem Reap. Die Wohnun…
$300,000
Condo 2 zimmer in Krous, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung ist für den Weiterverkauf und bietet 74 Quadratmeter Wohnfläche. Es k…
$60,000
Condo 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Entdecken Sie eine erstklassige Investitionsmöglichkeit mit dieser komplett möblierten Wohnu…
$226,300
Condo 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 6
Erleben Sie zeitgenössisches urbanes Wohnen mit diesem stilvollen 1-Zimmer-Wohnung, ideal ge…
$117,000
Condo 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
Diese stilvolle 1-Zimmer-Einheit ist jetzt im renommierten Rose Apple Square Condo im Herzen…
$135,000
Condo 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4
Diese 1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf auf Rose Apple Square bietet eine perfekte Mischung aus K…
$125,000
Condo 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 4
Eine stilvolle 2-Zimmer-Wohnung ist jetzt in Rose Apple Square erhältlich, einer der renommi…
$250,000
Condo 2 zimmer in Krous, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Ein 2-Zimmer-Wohnung in Siem Reap Svay Dangkum Bereich, bietet 70m2 Wohnfläche. Diese Einhei…
$55,000
Condo 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 3
Resale 1-Schlafzimmer Eigentumswohnung am Rose Apple Square, ein luxuriöses gemischtes Gebäu…
$140,000
