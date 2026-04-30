Wohnung in einem Neubau R&F CITY

R&F CITY — Eine große Wohnstadt in Phnom Penh 🏙✨

R&F CITY ist eine der größten Wohnentwicklungen in Phnom Penh, befindet sich am Samdech Hun Sen Boulevard, einer der wichtigsten städtischen Arterie der Stadt.

Das Projekt wird von der R&F Group entwickelt, einer der führenden Entwickler Asiens, die in Zusammenarbeit mit der Luxusmarke Ritz-Carlton für Projekte bekannt sind.

Die Hauptphase wurde im Jahr 2021 abgeschlossen und vollständig ausverkauft, bestätigt starke Nachfrage und Anlage Attraktivität.

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🏡 Über das Projekt

R&F CITY ist eine vollständig integrierte Wohngemeinschaft:

📐 Gesamtfläche: 560.000 qm

🌿 über 30.000 qm angelegte Grünflächen

Das Projekt kombiniert urbanen Komfort, Infrastruktur und Zugänglichkeit.

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🌴 Ausstattung & Ausstattung

Der Komplex bietet erstklassige Lifestyle-Infrastruktur:

🏊 Olympisches Schwimmbad + Kinderbereich

🎾 Tennis und Badminton

👶 Spielplätze

🏋️ Sport- und Freizeiteinrichtungen

🏌️ Indoor Golf

🍷 Wein und Zigarre

🎉 VIP Veranstaltungsräume

🍽 Cafés & Restaurants

🛒 Einzelhandel

💊 Apotheken und medizinische Zentren

💄 Schönheitssalons

🚗 Parkplatz

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📍 Lage — „Goldenes Dreieck“

Strategisch in Phnom Penh gelegen:

✈ 20 Minuten zum internationalen Flughafen Techo

🏙 5–7 Minuten bis BKK1

🌊 10 Minuten bis Norea City

🏬 10 Minuten zu Chip Mong & Aeon 3 Malls

In der Nähe:

🏢 Geschäftsviertel

🏬 Prämien

🚘 internationale Marken und Showrooms

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🛎 Management und Dienstleistungen

✔ 24/7 Sicherheit & Concierge

✔ professionelles Immobilienmanagement

✔ hohe Servicestandards

Sichern Sie Komfort, Sicherheit und Komfort jeden Tag.

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🏘 Einheitentypen

• 1-Schlafzimmer: 53 m2

• 2-Schlafzimmer: 74,9–75,69 m2

• 3-Zimmer: 113–130 m2

Gut gestaltete Layouts ideal für Wohnen und Investitionen.

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R&F CITY stellt eine perfekte Kombination aus Skalen, Standort und Entwicklerverlässlichkeit dar und ist damit eines der attraktivsten Projekte in Phnom Penh. ✨