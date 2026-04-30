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Wohnung in einem Neubau R&F CITY

Khan Daun Penh, Kambodscha
von
$50,000
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ID: 35239
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Daun Penh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    33

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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R&F CITY — Eine große Wohnstadt in Phnom Penh 🏙✨

R&F CITY ist eine der größten Wohnentwicklungen in Phnom Penh, befindet sich am Samdech Hun Sen Boulevard, einer der wichtigsten städtischen Arterie der Stadt.

Das Projekt wird von der R&F Group entwickelt, einer der führenden Entwickler Asiens, die in Zusammenarbeit mit der Luxusmarke Ritz-Carlton für Projekte bekannt sind.

Die Hauptphase wurde im Jahr 2021 abgeschlossen und vollständig ausverkauft, bestätigt starke Nachfrage und Anlage Attraktivität.

---

🏡 Über das Projekt

R&F CITY ist eine vollständig integrierte Wohngemeinschaft:

📐 Gesamtfläche: 560.000 qm
🌿 über 30.000 qm angelegte Grünflächen

Das Projekt kombiniert urbanen Komfort, Infrastruktur und Zugänglichkeit.

---

🌴 Ausstattung & Ausstattung

Der Komplex bietet erstklassige Lifestyle-Infrastruktur:

🏊 Olympisches Schwimmbad + Kinderbereich
🎾 Tennis und Badminton
👶 Spielplätze
🏋️ Sport- und Freizeiteinrichtungen

🏌️ Indoor Golf
🍷 Wein und Zigarre
🎉 VIP Veranstaltungsräume
🍽 Cafés & Restaurants

🛒 Einzelhandel
💊 Apotheken und medizinische Zentren
💄 Schönheitssalons
🚗 Parkplatz

---

📍 Lage — „Goldenes Dreieck“

Strategisch in Phnom Penh gelegen:

✈ 20 Minuten zum internationalen Flughafen Techo
🏙 5–7 Minuten bis BKK1
🌊 10 Minuten bis Norea City
🏬 10 Minuten zu Chip Mong & Aeon 3 Malls

In der Nähe:

🏢 Geschäftsviertel
🏬 Prämien
🚘 internationale Marken und Showrooms

---

🛎 Management und Dienstleistungen

✔ 24/7 Sicherheit & Concierge
✔ professionelles Immobilienmanagement
✔ hohe Servicestandards

Sichern Sie Komfort, Sicherheit und Komfort jeden Tag.

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🏘 Einheitentypen

• 1-Schlafzimmer: 53 m2
• 2-Schlafzimmer: 74,9–75,69 m2
• 3-Zimmer: 113–130 m2

Gut gestaltete Layouts ideal für Wohnen und Investitionen.

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R&F CITY stellt eine perfekte Kombination aus Skalen, Standort und Entwicklerverlässlichkeit dar und ist damit eines der attraktivsten Projekte in Phnom Penh. ✨

Standort auf der Karte

Khan Daun Penh, Kambodscha

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