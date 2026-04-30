Wohnung in einem Neubau R&F CITY

R&F CITY — Eine große Wohnstadt in Phnom Penh 🏙✨
R&F CITY ist eine der größten Wohnentwicklungen in Phnom Penh, befindet sich am Samdech Hun Sen Boulevard, einer der wichtigsten städtischen Arterie der Stadt.
Das Projekt wird von der R&F Group entwickelt, einer der führenden Entwickler Asiens, die in Zusammenarbeit mit der Luxusmarke Ritz-Carlton für Projekte bekannt sind.
Die Hauptphase wurde im Jahr 2021 abgeschlossen und vollständig ausverkauft, bestätigt starke Nachfrage und Anlage Attraktivität.
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🏡 Über das Projekt
R&F CITY ist eine vollständig integrierte Wohngemeinschaft:
📐 Gesamtfläche: 560.000 qm
🌿 über 30.000 qm angelegte Grünflächen
Das Projekt kombiniert urbanen Komfort, Infrastruktur und Zugänglichkeit.
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🌴 Ausstattung & Ausstattung
Der Komplex bietet erstklassige Lifestyle-Infrastruktur:
🏊 Olympisches Schwimmbad + Kinderbereich
🎾 Tennis und Badminton
👶 Spielplätze
🏋️ Sport- und Freizeiteinrichtungen
🏌️ Indoor Golf
🍷 Wein und Zigarre
🎉 VIP Veranstaltungsräume
🍽 Cafés & Restaurants
🛒 Einzelhandel
💊 Apotheken und medizinische Zentren
💄 Schönheitssalons
🚗 Parkplatz
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📍 Lage — „Goldenes Dreieck“
Strategisch in Phnom Penh gelegen:
✈ 20 Minuten zum internationalen Flughafen Techo
🏙 5–7 Minuten bis BKK1
🌊 10 Minuten bis Norea City
🏬 10 Minuten zu Chip Mong & Aeon 3 Malls
In der Nähe:
🏢 Geschäftsviertel
🏬 Prämien
🚘 internationale Marken und Showrooms
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🛎 Management und Dienstleistungen
✔ 24/7 Sicherheit & Concierge
✔ professionelles Immobilienmanagement
✔ hohe Servicestandards
Sichern Sie Komfort, Sicherheit und Komfort jeden Tag.
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🏘 Einheitentypen
• 1-Schlafzimmer: 53 m2
• 2-Schlafzimmer: 74,9–75,69 m2
• 3-Zimmer: 113–130 m2
Gut gestaltete Layouts ideal für Wohnen und Investitionen.
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R&F CITY stellt eine perfekte Kombination aus Skalen, Standort und Entwicklerverlässlichkeit dar und ist damit eines der attraktivsten Projekte in Phnom Penh. ✨