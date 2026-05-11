Wohnkomplex Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

„Wichtige Projektdetails
Lage: Im Herzen von Boeng Keng Kang 1 (BKK1), einem prestigeträchtigen Wohn- und Geschäftsviertel, das besonders bei Expats und Berufstätigen beliebt ist.
Projektentwickler: Megakim World Corp, eine vertrauenswürdige Marke in Kambodscha mit erfolgreichen Projekten wie Time Square 302 und 306.
Wohnungstypen: Angeboten werden Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, mit Wohnflächen von 60 m² bis 190 m².
Preise: Die Einführungspreise beginnen bei ca. 1.700 US-Dollar pro Quadratmeter.
Fertigstellung: Der Baubeginn ist für 2026 geplant, die Fertigstellung wird voraussichtlich um 2029 erfolgen.
Ausstattung und Lifestyle
Die Bewohner von Time Square 9 erhalten Zugang zu einer Vielzahl von Einrichtungen im Hotelstil, die sich hauptsächlich auf dem Dach und in den oberen Etagen befinden:
Dachterrasse: Infinity-Pool, Kinderpool und eine Designer-Sky-Bar mit 360°-Panoramablick über die Stadt.
Wellness: Modernes Fitnessstudio, Yogastudio und Wellnesscenter.
Soziales & Unterhaltung: Sky Lounge und Café, privates Kino, Spielbereich und Zigarrenlounge.
Sicherheit & Service: 24/7-Rezeption, Concierge-Service und mehrstöckiges Parkhaus.
Rendite & ROI
Mietrendite: Prognostizierte Nettorendite von 6,5 % bis 8,5 % pro Jahr.
Kapitalwachstum: Hohes Wertsteigerungspotenzial aufgrund des niedrigen Verhältnisses zwischen Einstiegspreis und Marktwert.
Eigentum: Vollständiger Strata Title für internationale und lokale Käufer verfügbar.
Flexible Zahlungsbedingungen
Anzahlung: 10 % – 20 % Anfangszahlung.
Ratenzahlungsplan: 40 Monate zinsfrei (gekoppelt an den Baufortschritt).
Schlusszahlung: 40 % bei Übergabe fällig.
Langfristige Finanzierung: Der Restbetrag bei Übergabe kann für bis zu 10 Jahre finanziert werden.
Standortvorteile
Strategischer Standort: In fußläufiger Entfernung zu wichtigen Botschaften, internationalen Schulen und medizinischen Zentren.
Lifestyle: Im Zentrum der gehobenen Gastronomie- und Kaffeekultur von BKK1 gelegen.
Nähe: Nur wenige Minuten vom Unabhängigkeitsdenkmal und dem Riverside-Viertel entfernt.“