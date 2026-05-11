  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Wohnkomplex Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

Wohnkomplex Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
von
$80,000
von
$22,000/m²
BTC
0.9515841
ETH
49.8765897
USDT
79 094.7604665
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
4 1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36550
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Boeng Keng Kang
  • Dorf
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir
  • Adresse
    Samdach Louis Em Street 282, no 5 Score Sports Bar Grill Phnom Penh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    39

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

„Wichtige Projektdetails

 

Lage: Im Herzen von Boeng Keng Kang 1 (BKK1), einem prestigeträchtigen Wohn- und Geschäftsviertel, das besonders bei Expats und Berufstätigen beliebt ist.

 

Projektentwickler: Megakim World Corp, eine vertrauenswürdige Marke in Kambodscha mit erfolgreichen Projekten wie Time Square 302 und 306.

 

Wohnungstypen: Angeboten werden Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, mit Wohnflächen von 60 m² bis 190 m².

 

Preise: Die Einführungspreise beginnen bei ca. 1.700 US-Dollar pro Quadratmeter.

 

Fertigstellung: Der Baubeginn ist für 2026 geplant, die Fertigstellung wird voraussichtlich um 2029 erfolgen.

 

Ausstattung und Lifestyle

 

Die Bewohner von Time Square 9 erhalten Zugang zu einer Vielzahl von Einrichtungen im Hotelstil, die sich hauptsächlich auf dem Dach und in den oberen Etagen befinden:

 

Dachterrasse: Infinity-Pool, Kinderpool und eine Designer-Sky-Bar mit 360°-Panoramablick über die Stadt.

 

Wellness: Modernes Fitnessstudio, Yogastudio und Wellnesscenter.

 

Soziales & Unterhaltung: Sky Lounge und Café, privates Kino, Spielbereich und Zigarrenlounge.

 

Sicherheit & Service: 24/7-Rezeption, Concierge-Service und mehrstöckiges Parkhaus.

 

Rendite & ROI

 

Mietrendite: Prognostizierte Nettorendite von 6,5 % bis 8,5 % pro Jahr.

 

Kapitalwachstum: Hohes Wertsteigerungspotenzial aufgrund des niedrigen Verhältnisses zwischen Einstiegspreis und Marktwert.

 

Eigentum: Vollständiger Strata Title für internationale und lokale Käufer verfügbar.

 

Flexible Zahlungsbedingungen

 

Anzahlung: 10 % – 20 % Anfangszahlung.

 

Ratenzahlungsplan: 40 Monate zinsfrei (gekoppelt an den Baufortschritt).

 

Schlusszahlung: 40 % bei Übergabe fällig.

 

Langfristige Finanzierung: Der Restbetrag bei Übergabe kann für bis zu 10 Jahre finanziert werden.

 

Standortvorteile

 

Strategischer Standort: In fußläufiger Entfernung zu wichtigen Botschaften, internationalen Schulen und medizinischen Zentren.

 

Lifestyle: Im Zentrum der gehobenen Gastronomie- und Kaffeekultur von BKK1 gelegen.

 

Nähe: Nur wenige Minuten vom Unabhängigkeitsdenkmal und dem Riverside-Viertel entfernt.“

Standort auf der Karte

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha

Video-Review von wohnanlage Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Time Square 11 novaa vysota centra Pnompena
Phnom Penh, Kambodscha
von
$44,251
MwSt.
Wohnanlage Kingston Royale
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
von
$45,000
Wohnanlage RF CITY
Phnom Penh, Kambodscha
von
$86,000
Wohnanlage Time Square 9: The Gatsby Residence – BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
von
$87,760
Wohnanlage Time Square 7
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
von
$83,565
MwSt.
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
von
$80,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Vue Aston
Wohnanlage Vue Aston
Wohnanlage Vue Aston
Wohnanlage Vue Aston
Wohnanlage Vue Aston
Alle anzeigen Wohnanlage Vue Aston
Wohnanlage Vue Aston
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
von
$53,000
Fläche 45–239 m²
8 Immobilienobjekte 8
Bauherr
ODOM
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Alle anzeigen Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodscha
von
$45,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 30
Fläche 38–100 m²
4 Immobilienobjekte 4
🌊 Das Meer, die Investition und die Plünderung sind alle in einem Projekt!💎 Die erste Linie des Ozeans - Business Class Apartments mit Panoramablick🔥 10% von der gesamten Wohnung bis Ende November!🏖 Erträge bis zu 12% - 14% pro Jahr in Währung🏙️ Das ProjektTime Square 10 Ocean View ist ein g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.0
67,089
Wohnung 2 zimmer
78.0 – 100.0
100,140 – 104,805
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Diamond Bay Garden
Wohnanlage Diamond Bay Garden
Wohnanlage Diamond Bay Garden
Wohnanlage Diamond Bay Garden
Wohnanlage Diamond Bay Garden
Alle anzeigen Wohnanlage Diamond Bay Garden
Wohnanlage Diamond Bay Garden
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
von
$130,000
Bauherr
ODOM
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen