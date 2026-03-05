Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Toul Kork
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Khan Toul Kork, Kambodscha

4 immobilienobjekte total found
Condo 1 zimmer in Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5
Vereinigtes Königreich Gebäude ist ein modernes Wohn-Kondominium in der geschäftigen Region …
$42,000
Condo 3 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Condo 3 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 27
Time Square 3 bietet einen modernen und mühelosen Lebensstil im Herzen von Boeng Kak I, Toul…
$198,000
Condo 3 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Condo 3 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 27
Wenn Sie nach einem modernen und sicheren Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen,…
$198,000
AuraAura
Condo 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 6
Moderne 1-Bett, 1-Badewohnung zum Verkauf in Tuol Kouk, Phnom Penh nur wenige Gehminuten von…
$58,000
