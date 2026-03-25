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Eigentumswohnungen in Khan Russey Keo, Kambodscha

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7 immobilienobjekte total found
Condo 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 14
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$64,000
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Condo 2 zimmer in Sangkat Russey Keo, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Sangkat Russey Keo, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses geräumige Apartment mit 2 Schlafzimmern in Khan Russey Keo bietet eine Gesamtfläche v…
$150,000
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Condo 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 6
🏢 PARK LAND CONDO TK – Modernes Schlafzimmer 💰 Verkauf: $58,000 | 🔥 Auch zu vermieten: $350/…
$58,000
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AuraAura
Condo 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 5
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem Zwei-Schlafzim…
$94,000
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Condo 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 7
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem Zwei-Schlafzim…
$88,000
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Condo 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 5
🔥 Urgent Verkauf in Park Land Condo TK! Drop Nur $25.000 können einziehen – Voll Möbliert & …
$92,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Condo 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 18
Chip Mong ូ fand einen Schritt weiter🔥 ‼️‼️ ZU VERKAUF $53,000 schütterlich und ប នៅផ... 🔥 -…
$53,000
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