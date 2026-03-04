Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Prampi Makara
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Khan Prampi Makara, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Dieses 2-Zimmer-Duplex-Apartment befindet sich in der lebhaften 7 Makara Gegend von Daun Pen…
$650
pro Monat
