  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Kamboul
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Khan Kamboul, Kambodscha

Villa 8 zimmer in Khan Kamboul, Kambodscha
Villa 8 zimmer
Khan Kamboul, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 564 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie das Wunder der anspruchsvollen urbanen Leben in dieser expansiven dreistöckige…
$1,10M
Villa 4 zimmer in Sangkat Snao, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Snao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Stockwerk 2
Diese Villa befindet sich in Borey KP Mondany Project 20, etwa 5 Minuten von Total Wat Phnom…
$115,000
