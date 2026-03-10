Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen in Khan Chroy Changvar, Kambodscha

6 immobilienobjekte total found
Condo 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 8
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Chroy Changvar, einem der ren…
$309,265
Condo 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 20
Ein voll möblierter Ein-Zimmer-Wohnung im 20. Stock des The Vincent Condo in Chroy Changvar …
$62,000
Condo 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 11
Dieses moderne 2-Zimmer-Kondominium in Sangkat Chrouy Changva bietet einen komfortablen 100 …
$140,000
Condo 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 15
Dieses 64 qm große Kondominium in Khan Chroy Chongvar bietet einen komfortablen und modernen…
$85,000
Condo 3 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Condo 3 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 13
Diese 3-Zimmer-Wohnungen (Typ 3X) im Herzen von Chroy Changvar bieten eine Mischung aus Luxu…
$371,327
Condo 3 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Condo 3 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Stockwerk 7
Diese 3-Zimmer-Wohnungen (Typ 3A) im Herzen von Chroy Changvar bieten eine Mischung aus Luxu…
$448,360
