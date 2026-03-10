Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen in Khan Chbar Ampov, Kambodscha

5 immobilienobjekte total found
Condo 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 26
Atemberaubende 2-Schlafzimmer Luxus Condo mit Fluss Blick im Herzen der Hauptstadt Koh Pich.…
$153,318
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Diese voll ausgestattete Studiowohnung in Koh Norea, Phnom Penh wird zum Verkauf bei $65.000…
$59,000
Eine Anfrage stellen
Condo in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Stockwerk 10
Sichern Sie sich ein Premium-Asset in Phnom Penhs prestigeträchtigster "Satellite City" mit …
$72,000
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Condo 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 26
Erleben Sie modernen Flussufer mit dieser eleganten Einheit in Vue Aston, einer der stilvoll…
$175,000
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 18
Dieses ausgeklügelte Studio-Apartment bietet hochwertiges Wohnen mit einem klaren, unverbaut…
$75,000
Eine Anfrage stellen
