  2. Kambodscha
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Khan Chamkar Mon, Kambodscha

Villa 4 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 268 m²
Stockwerk 2
Diese charmante Villa befindet sich in der sicheren und renommierten Bassac Garden City und …
$989,000
Villa 5 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 211 m²
Stockwerk 2
Dieses außergewöhnliche Anwesen befindet sich strategisch im prestigeträchtigen Stadtteil Kh…
$1,06M
