  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Khan Chamkar Mon, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 19
Direkt neben dem Einkaufszentrum Aeon Mall 1 bietet diese atemberaubende Studiowohnung in Th…
$99,990
Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 15
Direkt neben dem Einkaufszentrum Aeon Mall 1 bietet diese atemberaubende Studiowohnung in Th…
$89,990
