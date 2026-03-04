Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Khan Boeng Keng Kang, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Villa 12 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Villa 12 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 570 m²
Stockwerk 2
Eingebettet im renommierten Viertel Boeung Keng Kang 1 erstreckt sich diese expansive Villa …
$4,56M
Eine Anfrage stellen
Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 648 m²
Dieses Grundgrundstück befindet sich strategisch im Herzen von BKK1, Phnom Penhs prestigeträ…
$5,51M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen