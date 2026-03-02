Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Vetovo
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Vetovo, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Senovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Senovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses komplett renovierte einstöckige Haus, auf einem großzügigen Grundstüc…
$30,712
IBG REAL ESTATES LTD
English, Русский, Ελληνικά, Български
Immobilienangaben in Vetovo, Bulgarien

