Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Gemeinde Warna
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Gemeinde Warna, Bulgarien

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Warna, Bulgarien
Reihenhaus
Warna, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
Neue Wohnungen und Villen in VARNA vom besten Entwickler!!200 - 600 m vom Strand entfernt!Za…
$82,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Warna, Bulgarien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen