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Häuser in Sungurlare, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Bosilkovo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Bosilkovo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
Stockwerk 2/5
# 31209092Zum Verkauf wird angeboten:Haus von 2 Etagen im Dorf Bosilkovo, Sungurlare Gemeind…
$62,913
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Haus 3 zimmer in Podvis, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Podvis, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 1/1
Haus mit Schwimmbad und Sauna in Podvis Dorf, Burgas RegionPreis - 105.000 EuroFläche-167 m2…
$120,022
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Immobilienangaben in Sungurlare, Bulgarien

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