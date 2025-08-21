Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Bulgarien
  3. Sozopol
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Sozopol, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Condo in Chernomorets, Bulgarien
Condo
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Objektbeschreibung: Elegante Maisonette mit einer Fläche von 195,91 m² im Atia Resort-Komple…
$337,524
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Immobilienangaben in Sozopol, Bulgarien

