Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Schabla
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Schabla, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Hotel 330 m² in Krapets, Bulgarien
Hotel 330 m²
Krapets, Bulgarien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein Haus mit Panoramablick im Dorf Krapets mit einer Fläche v…
$347,999
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen