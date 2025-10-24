Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Villen in Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Three bedroom villa near Svilengrad in Swilengrad, Bulgarien
Three bedroom villa near Svilengrad
Swilengrad, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 2
Villa mit drei oder vier Schlafzimmern Zu vermieten nur 12 km von der Stadt Svilengrad im St…
$584
pro Monat
