Hotels in Primorski, Bulgarien

6 immobilienobjekte total found
Hotel 1 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 1 m²
Warna, Bulgarien
Fläche 1 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein Grundstück mit einer Fläche von 764 m² in der Stadt Varna…
$115,596
Hotel 1 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 1 m²
Warna, Bulgarien
Fläche 1 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein Grundstück im Dorf Sokolovo mit einer Fläche von 850 m² z…
$27,933
Hotel 1 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 1 m²
Warna, Bulgarien
Fläche 1 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein reguliertes Grundstück mit einer Fläche von 1 041 m² in d…
$157,507
Hotel 1 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 1 m²
Warna, Bulgarien
Fläche 1 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen drei Grundstücke in der Gegend von Zlatna Ribka mit ein…
$299,721
Hotel 2 000 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 2 000 m²
Warna, Bulgarien
Zimmer 20
Fläche 2 000 m²
Selling a working business - hotel Locality: Evksinograd, Varna, Bulgaria Area: 2000.00 sq.m…
$1,08M
Hotel 96 m² in Warna, Bulgarien
Hotel 96 m²
Warna, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten eine geräumige und sonnige Wohnung in einer geschlossenen Anl…
$115,224
