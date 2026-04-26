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Häuser in Krushari, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Aleksandria, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Aleksandria, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus mit großem Grundstück im Dorf Aleks…
$46,888
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Nils Ott Real Estates
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Immobilienangaben in Krushari, Bulgarien

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