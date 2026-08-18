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Häuser mit Garage in Ivanovo, Bulgarien

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Haus 6 zimmer in Cherven, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Cherven, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses charmante zweistöckige Haus in einem der beliebtesten Dö…
$32,425
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 5 zimmer in Shtraklevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Shtraklevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Solides 3-Zimmer-Haus mit 998 qm Garten & Garage | Shtraklevo, Ruse Area IBG Immobilien biet…
$78,746
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