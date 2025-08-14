Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Boliarovo
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Boliarovo, Bulgarien

2 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Mamarchevo, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Mamarchevo, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Etagenzahl 1
🏡 Eingeschossiges Haus mit Gästehaus & Large Yard | Mamarchevo, Yambol Region Wir bieten zum…
$80,808
Haus 13 zimmer in Strandscha, Bulgarien
Haus 13 zimmer
Strandscha, Bulgarien
Zimmer 13
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 800 m²
Wir bieten zum Verkauf eine einzigartige Immobilie mit großem Potenzial, befindet sich in de…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Boliarovo, Bulgarien

