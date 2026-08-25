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Wohnungen mit Garten in Wien, Österreich

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penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Wien, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Wien, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Etagenzahl 6
Sehr ruhige, sonnige, barrierefreie, klimatisierte, Niedrigenergie - Eigentumswohnung mit Wi…
$1,02M
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Immobilienangaben in Wien, Österreich

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