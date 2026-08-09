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Wohnimmobilien in Oberösterreich, Österreich

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11 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Haid, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Haid, Österreich
Zimmer 2
Fläche 52 m²
In Hyde wird eine 2-Zimmer-Wohnung von ca. 52 m2 zum Verkauf angeboten. Die Wohnung befindet…
$198,540
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Wohnung 2 zimmer in St. Florian am Inn, Österreich
Wohnung 2 zimmer
St. Florian am Inn, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Oberösterreich, aus diskreten Gründen wird die Adresse bei Anfrage konkret angegeben ( Umkre…
$391,602
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Wohnung 3 zimmer in Altmunster, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Altmunster, Österreich
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 4
Zu verkaufen ist eine barrierefreie Wohnung, 3 Zimmer, mit einem herrlichen Blick auf den ma…
$405,361
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in St. Florian am Inn, Österreich
Wohnung 2 zimmer
St. Florian am Inn, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/5
Oberösterreich, aus diskreten Gründen wird die Adresse bei Anfrage konkret angegeben ( Umkre…
$530,077
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Wohnung 2 zimmer in St. Florian am Inn, Österreich
Wohnung 2 zimmer
St. Florian am Inn, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/5
Oberösterreich, aus diskreten Gründen wird die Adresse bei Anfrage konkret angegeben ( Umkre…
$398,715
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Villa in Engerwitzdorf, Österreich
Villa
Engerwitzdorf, Österreich
Fläche 400 m²
Beschreibung der Website: Zu verkaufen ist ein Grundstück mit einem bestehenden Wohnhaus, d…
$695,847
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Wohnung 1 zimmer in Linz, Österreich
Wohnung 1 zimmer
Linz, Österreich
Zimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4
$227,130
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Villa 25 zimmer in Ufer, Österreich
Villa 25 zimmer
Ufer, Österreich
Zimmer 25
Fläche 800 m²
Historic VillaThe magnificent villa, built in 1902, embodies the timeless elegance and splen…
$2,03M
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Villa 8 zimmer in Bezirk Vöcklabruck, Österreich
Villa 8 zimmer
Bezirk Vöcklabruck, Österreich
Zimmer 8
Fläche 250 m²
This wonderful villa, a historic gem and former summer residence of the famous opera singer,…
$3,23M
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Wohnung 2 zimmer in Aurolzmunster, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Aurolzmunster, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/5
Buy your apartment in the  castle Living & Renting With this unique property you have …
$489,230
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Wohnung 2 zimmer in Aurolzmunster, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Aurolzmunster, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/5
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$361,425
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Immobilienangaben in Oberösterreich, Österreich

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