  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Hochleithen
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Hochleithen, Österreich

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 73 m² in Bogenneusiedl, Österreich
Gewerbefläche 73 m²
Bogenneusiedl, Österreich
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 1
Das Haus liegt in der Nähe von Mistelbach und Wolkersdorf im Weinviertel.!!!Gemütliches Baue…
$232,675
