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Häuser in Bezirk Baden, Österreich

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6 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Oberwaltersdorf, Österreich
Haus 6 zimmer
Oberwaltersdorf, Österreich
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
Etagenzahl 3
Oberwaltersdorf, Fontana Golf ClubPool Villa mit großem Grundstück – Leben im Herzen des Gol…
$3,80M
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Villa 5 zimmer in Oberwaltersdorf, Österreich
Villa 5 zimmer
Oberwaltersdorf, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 437 m²
Etagenzahl 2
Oberwaltersdorf, Fontana Golf ClubLuxuriöse vollmöblierte Villa mit großer Terrasse und Gara…
$4,60M
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Haus 5 zimmer in Wienersdorf, Österreich
Haus 5 zimmer
Wienersdorf, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Ruhige, grüne Wohnlage mit sehr guter Anbindung. Nur ca. 25 Minuten nach Wien – ideal für F…
$784,817
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TekceTekce
Villa in Baden, Österreich
Villa
Baden, Österreich
Fläche 429 m²
Diese hervorragende Villa, die 2003-2004 auf höchste Qualitätsstandards gebaut wurde, befind…
$3,41M
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Villa 9 zimmer in Oberwaltersdorf, Österreich
Villa 9 zimmer
Oberwaltersdorf, Österreich
Zimmer 9
Fläche 325 m²
Nur 25 Minuten von Wien aus genießen Sie die perfekte Kombination aus Frieden, Natur und Lux…
$4,07M
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Villa 6 zimmer in Oberwaltersdorf, Österreich
Villa 6 zimmer
Oberwaltersdorf, Österreich
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxurious family villa with a pool in the centre of the elite village of Fontana. Gated con…
$3,72M
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Immobilienangaben in Bezirk Baden, Österreich

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