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Wohnungen in Graz, Österreich

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1 Zimmer
7
2 Zimmer
7
3 Zimmer
3
24 immobilienobjekte total found
Wohnung in Graz, Österreich
Wohnung
Graz, Österreich
Fläche 131 m²
Das Geschäftslokal befindet sich in einer stark frequentierten Lage im Bezirk Gries, Graz. D…
$138,990
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Stockwerk 4
Die Wohnung befindet sich in der Körösiestraße im beliebten Stadtteil Geidorf. Diese Lage bi…
$180,686
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Modern 2 room apartment in a top location
$266,373
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Etagenzahl 7
Leben und Investitionen in Österreich sind Leben und Zusammenarbeit mit einem wirtschaftlich…
$110,355
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Immobilieninvestitionen in die heutige Realität bleiben eine der profitabelsten Möglichkeite…
$151,825
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Welche Krise in der Welt Österreich immer noch ein wirtschaftlich stabiles Land bleibt! Graz…
$119,460
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 1 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Apartment for sale as an investment with the right to reside.
$323,348
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Die Wohnung wurde im Juni 2018 fertiggestellt und befindet sich in einem sehr guten Zustand.…
$717,484
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Fläche 70 m²
Welcome to your new home in the beautiful city of Graz, the capital of Styria. This stunning…
$252,781
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Wohnung 4 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 3
A new residential complex is being built near the center of Graz. Regardless of whether you …
$240,268
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 1
Deluxe Wohnung in der Nobellage/Perfekte Raumaufteilung / Bestens geeignet für Familien/ Her…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Absolut sicher! Immobilieninvestitionen sind die zuverlässigste Investition! Investiere jetz…
$308,540
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2
Immobilieninvestitionen in die heutige Realität bleiben eine der profitabelsten Möglichkeite…
$180,131
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Welche Krise in der Welt Österreich immer noch ein wirtschaftlich stabiles Land bleibt! Graz…
$125,399
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 7
Zu Ihrer Aufmerksamkeit Wohnung im 7. Stock:Wohngebiet 32,21 mBalkon 7,52 mVeranda 3,06 mTer…
$160,831
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Wohnung in Graz, Österreich
Wohnung
Graz, Österreich
Fläche 785 m²
Die Wohnanlage befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Areos Park, dem Zentrum von Athen, de…
$252,540
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Sun 3-room apartment with a kitchen near the center.
$264,067
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 1
Diese exklusive und hochwertig sanierte 3-Zimmer-Wohnung mit großer Loggia befindet sich im …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 3
General description: A residential complex and nbsp; With 7 apartments from 48 m2 to 122 m2 …
$348,533
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Wohnung 4 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
Das Projekt ist abgeschlossen und einzugsbereit ; Ab dem Zeitpunkt der Registrierung der Tra…
$452,980
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Apartment with a garden including a place in an underground garage without a commission in S…
$269,456
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Wohnung 4 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Reliable investment in your future! Graz is the second largest city in Austria after Vienna.…
$193,888
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 3
General description:A residential project was built with 7 apartments ranging in size from 4…
$225,261
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Helle und großzügige 3-Zimmer-Wohnung in Gösting Die Wohnung befindet sich im ersten Stock e…
$252,775
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Immobilienangaben in Graz, Österreich

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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