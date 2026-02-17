  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Century 21 Oksford

Century 21 Oksford

Ish Fusha e Aviacionit, rr. Dafinave nd.2
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2012
Auf der Plattform
Auf der Plattform
3 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Українська
Webseite
Webseite
www.century21albania.com/en/office/century%2021%20oksford.html
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Jahrhundert 21 Oksford ist eine internationale Immobilienagentur, die in Albanien in voller Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften des Landes tätig ist.

Das Unternehmen bringt lizenzierte Fachleute verschiedener Nationalitäten zusammen, die starke akademische Hintergründe und umfangreiche praktische Erfahrungen besitzen. Diese multikulturelle Teamstruktur ermöglicht es der Agentur, sowohl lokale als auch internationale Kunden effektiv zu bedienen und gleichzeitig hohe Standards für Kommunikation und globale Geschäftspraktiken zu erhalten.

Alle Spezialisten arbeiten streng im rechtlichen Rahmen Albaniens, um sicherzustellen:

Volle rechtliche Transparenz der Transaktionen

Einhaltung regulatorischer Anforderungen

Schutz der Interessen der Kunden

Professionelle Verwaltung von Transaktionen jeglicher Komplexität

Das Kernprinzip von Century 21 Oksford ist die kompromisslose Vertretung und Schutz der Interessen jedes Kunden. Jede Transaktion ist mit sorgfältiger rechtlicher Betrachtung, finanzieller Sicherheit und strategischem Vorteil im Auge.

Die Agentur vereint internationale Qualitätsstandards mit tiefem Wissen über den lokalen Immobilienmarkt, bietet Zuverlässigkeit, Professionalität und langfristige Partnerschaft.

Dienstleistungen

Dienstleistungen Angebot von Century 21 Oksford

Die Agentur bietet eine breite Palette von professionellen Immobiliendienstleistungen in ganz Albanien:

ANHANG Verkauf

Wohnimmobilien (Wohnungen, Villen, Häuser)

Gewerbeimmobilien

Grundstücke

Investitionsimmobilien

2. Immobilienbeschaffung

Maßgeschneiderte Immobiliensuche nach Kundenanforderungen

Marktanalyse und Investitionsbewertung

Organisation von Immobilienanzeigen

Verhandlungen mit Verkäufern

3. Rechtliche Unterstützung

Überprüfung des Rechtsstatus der Immobilie

Umfassende Due Diligence

Dokumentationsüberprüfung

Notari-Transaktionsunterstützung

Registrierung des Eigentumstitels

4. Investment Consulting

Rentabilität und ROI-Analyse

Auswahl der Mietanlageimmobilien

Strategieplanung der Resale

Beratungsleistungen für ausländische Investoren

5. Unterstützung für internationale Kunden

Konsultationen über die albanische Gesetzgebung

Unterstützung der Transaktion

Unterstützung bei der Eröffnung von Bankkonten

Leitlinien für Besteuerungsfragen

6. After-Sales-Services

Unterstützung bei der Verwaltung von Gebäuden

Unterstützung bei der Verwaltung von Mieten

Weiterführende Investitionsberatung

Das Hauptziel des Unternehmens ist es, Sicherheit, Transparenz und maximalen Nutzen für seine Kunden in jeder Phase der Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Unsere Makler in Albanien
Oksana Genkina
Oksana Genkina
Agenturen in der Nähe
Saranda Elite's Realty Group
Albanien, Saranda
Año de fundación de la compañía 2006
Wohnimmobilien 8
„Elite“ ist ein Immobilienunternehmen mit einer Kundschaft aus der ganzen Welt, das auf 30 Jahren Erfahrung und Vertrauen basiert. Unser Team wird kontinuierlich geschult, um die höchsten Standards zu erfüllen, da wir einen starken Fokus darauf legen, Käufern und Verkäufern auf dem High-End-…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English
CACTUS|Real Estate
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2021
Wohnimmobilien 370 Gewerbeimmobilien 7 Langfristige Vermietung 39 Grundstücke 5
Die Schlüssel zur Traumwohnung in Albanien warten bereits auf Sie! ) CACTUS REAL ESTATE ist: • Ehrliche Preise • Berechtigung zur Berechnung der Kryptowährung • Vollständige Transaktionsunterstützung • Möglichkeit zum Offline- / Online-Kauf von Immobilien • Entwurf eines Projekts und sch…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
PRO Silver
EstateAll
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2016
Wohnimmobilien 131 Gewerbeimmobilien 22 Langfristige Vermietung 103 Grundstücke 7
EstateAll Agency in Zahlen Wir arbeiten seit 2016 auf dem albanischen Immobilienmarkt Das Unternehmen wurde 2016 gegründet. Registrierungsnummer L77204215C Wir verkaufen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Grundstücke in ganz Albanien. 1500 + Immobilien - die größte Immobilienda…
Eine Anfrage stellen
Premium Premium
PRO Gold
Century 21 Eon
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2019
Neue Gebäude 5 Wohnimmobilien 570 Gewerbeimmobilien 12 Langfristige Vermietung 21 Kurzfristige Vermietung 1 Grundstücke 8
Century 21 Eon Durres — der Marktführer für Immobilien an der albanischen Küste 🇦🇱 Wir sind nicht nur Teil der internationalen Marke Century 21, die in 86 Ländern tätig ist und über 145.000 Immobilienprofis vereint. Wir sind eines der erfolgreichsten Büros in ganz Albanien. Seit 2019 g…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Irea Property
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2008
Wohnimmobilien 5
Irea Property Ltd ist eine Immobilienagentur mit Sitz in Vlora an der albanischen Riviera. Mit 14 Jahren Erfahrung auf dem Immobilienmarkt hat es Hunderte von Kunden bedient und albanische Immobilien auf dem internationalen Immobilienmarkt vermarktet. Irea Property vertritt Investoren …
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen