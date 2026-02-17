Jahrhundert 21 Oksford ist eine internationale Immobilienagentur, die in Albanien in voller Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften des Landes tätig ist.
Das Unternehmen bringt lizenzierte Fachleute verschiedener Nationalitäten zusammen, die starke akademische Hintergründe und umfangreiche praktische Erfahrungen besitzen. Diese multikulturelle Teamstruktur ermöglicht es der Agentur, sowohl lokale als auch internationale Kunden effektiv zu bedienen und gleichzeitig hohe Standards für Kommunikation und globale Geschäftspraktiken zu erhalten.
Alle Spezialisten arbeiten streng im rechtlichen Rahmen Albaniens, um sicherzustellen:
Volle rechtliche Transparenz der Transaktionen
Einhaltung regulatorischer Anforderungen
Schutz der Interessen der Kunden
Professionelle Verwaltung von Transaktionen jeglicher Komplexität
Das Kernprinzip von Century 21 Oksford ist die kompromisslose Vertretung und Schutz der Interessen jedes Kunden. Jede Transaktion ist mit sorgfältiger rechtlicher Betrachtung, finanzieller Sicherheit und strategischem Vorteil im Auge.
Die Agentur vereint internationale Qualitätsstandards mit tiefem Wissen über den lokalen Immobilienmarkt, bietet Zuverlässigkeit, Professionalität und langfristige Partnerschaft.
Dienstleistungen Angebot von Century 21 Oksford
Die Agentur bietet eine breite Palette von professionellen Immobiliendienstleistungen in ganz Albanien:
ANHANG Verkauf
Wohnimmobilien (Wohnungen, Villen, Häuser)
Gewerbeimmobilien
Grundstücke
Investitionsimmobilien
2. Immobilienbeschaffung
Maßgeschneiderte Immobiliensuche nach Kundenanforderungen
Marktanalyse und Investitionsbewertung
Organisation von Immobilienanzeigen
Verhandlungen mit Verkäufern
3. Rechtliche Unterstützung
Überprüfung des Rechtsstatus der Immobilie
Umfassende Due Diligence
Dokumentationsüberprüfung
Notari-Transaktionsunterstützung
Registrierung des Eigentumstitels
4. Investment Consulting
Rentabilität und ROI-Analyse
Auswahl der Mietanlageimmobilien
Strategieplanung der Resale
Beratungsleistungen für ausländische Investoren
5. Unterstützung für internationale Kunden
Konsultationen über die albanische Gesetzgebung
Unterstützung der Transaktion
Unterstützung bei der Eröffnung von Bankkonten
Leitlinien für Besteuerungsfragen
6. After-Sales-Services
Unterstützung bei der Verwaltung von Gebäuden
Unterstützung bei der Verwaltung von Mieten
Weiterführende Investitionsberatung
Das Hauptziel des Unternehmens ist es, Sicherheit, Transparenz und maximalen Nutzen für seine Kunden in jeder Phase der Zusammenarbeit zu gewährleisten.