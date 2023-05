Park Lane Properties, Mauritius

Mavis Properties ist ein aktiver Akteur im Immobiliensektor auf Mauritius und bietet seine Dienstleistungen einem breiten Kundenportfolio in den USA und in Übersee an. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Verkauf und die Vermietung einer Reihe von Immobilien, die Häuser, Büros, Gewerbeflächen sowie Grundstücke und Gebäude umfassen. Das Unternehmen hat sich einen guten Ruf erarbeitet, eine der breitesten Palette von Immobilienlösungen auf der Insel anzubieten und seinen Kunden einen pünktlichen Service anzubieten. Außerdem bietet das Unternehmen auch Unterkunftslösungen für Langzeit-, Mittel- und Kurzzeitbesucher der Insel.

Mavis Properties ist eine renommierte Immobilienagentur und Investorenplattform mit nachgewiesenen Erfolgsbilanzen auf Mauritius, da wir an unsere erfolgreiche Geschichte auf dem Immobilienmarkt glauben. Wir sind mit den örtlichen Gesetzen von Mauritius im Immobiliensektor sehr vertraut und arbeiten nach den örtlichen Behörden wie dem Board of Investment und anderen, was Ihren Dram erleichtert wahr und Ihre Investition wird gesichert, wenn wir mit den besten Anwälten, Beratern, Architekten, Projektträgern, Notaren, Mengenvermessern, Ingenieuren und anderen zusammenarbeiten. Wir bringen auch lokale und ausländische Investoren in Kontakt mit renommierten Projektträgern für ein Joint Venture, um Ihre Investition auf dem Immobilienmarkt florieren zu lassen und Ihr Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Das Portfolio von Mavis Properties ’ umfasst Grundstücke, Hochhäuser, Wohneinheiten, Lodges, Wohnungen, Maisonetten, Strandbungalows, Wohnkomplexe, Gewerbeflächen und Büros sowie andere Immobilien, die in jeder erstklassigen Lage von Mauritius auf unterschiedliche Anforderungen, Geschmäcker und Vorlieben reagieren.