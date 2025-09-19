  1. Realting.com
Kenia, Nairobi
;
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
4 jahre 1 Monat
Sprachen
English
Webseite
lesama.co.ke/
Über die Agentur

Lesama Limited ist ein Immobilienunternehmen, das eine ganze Reihe von Immobiliendienstleistungen anbietet: Immobilienmanagement, Immobilienagentur und Immobilienbewertung. Darüber hinaus sind wir einzigartig ausgestattet, um andere Dienstleistungen wie Verkauf von Immobilien, Vermietung und Leasing von Wohn- und Gewerbeimmobilien anzubieten. Lesama Limited bietet unseren Kunden professionelle Immobiliendienstleistungen in einer Vielzahl von Branchen in unserer Wirtschaft. Unsere stolze Klientel beinhaltet individuelle Entwickler von Gewerbe- und Wohngebäuden und Bauern.

Unsere Mission

Als führendes Unternehmen in der Bereitstellung von Immobilien- und Beratungsdienstleistungen für Immobilienbesitzer, Insassen und Investoren.

Unsere Vision

Als bevorzugter Partner bei der Bereitstellung von Immobilien- und Beratungsdienstleistungen weltweit.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 18:20
(UTC+3:00, Africa/Nairobi)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Kenia
Esther Mungai
Esther Mungai
15 immobilienobjekte
