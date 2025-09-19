Über die Agentur

Lesama Limited ist ein Immobilienunternehmen, das eine ganze Reihe von Immobiliendienstleistungen anbietet: Immobilienmanagement, Immobilienagentur und Immobilienbewertung. Darüber hinaus sind wir einzigartig ausgestattet, um andere Dienstleistungen wie Verkauf von Immobilien, Vermietung und Leasing von Wohn- und Gewerbeimmobilien anzubieten. Lesama Limited bietet unseren Kunden professionelle Immobiliendienstleistungen in einer Vielzahl von Branchen in unserer Wirtschaft. Unsere stolze Klientel beinhaltet individuelle Entwickler von Gewerbe- und Wohngebäuden und Bauern.

Unsere Mission

Als führendes Unternehmen in der Bereitstellung von Immobilien- und Beratungsdienstleistungen für Immobilienbesitzer, Insassen und Investoren.

Unsere Vision

Als bevorzugter Partner bei der Bereitstellung von Immobilien- und Beratungsdienstleistungen weltweit.