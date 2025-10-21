About the agency

Fidan Gayrimenkul, 2018 yılında bu yana İstanbul ve çevresindeki yüksek kalitede gayrimenkul çözümlerinin kendini adamıştır. Silivri, Ortaköy'de bulunan şirketimiz, hem yerel hem de uluslararası adres veren sınıf konutları ve yatırım yapmayı amaçlayan gayrimenkuller konusunda birinci sıradadır. Misyonumuz, müşteri beklentilerine uygun, kusursuz, güvenilir ve profesyonel bir hizmet sunmaktır.