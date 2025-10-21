  1. Realting.com
Fidan Gayrimenkul

Turkey, Marmara Region
Company Type
Real estate agency
Company's year of foundation
2018
On the platform
Less than a month
Languages
English
Website
fidangayrimenkul.com/
About the agency

Fidan Gayrimenkul, 2018 yılında bu yana İstanbul ve çevresindeki yüksek kalitede gayrimenkul çözümlerinin kendini adamıştır. Silivri, Ortaköy'de bulunan şirketimiz, hem yerel hem de uluslararası adres veren sınıf konutları ve yatırım yapmayı amaçlayan gayrimenkuller konusunda birinci sıradadır. Misyonumuz, müşteri beklentilerine uygun, kusursuz, güvenilir ve profesyonel bir hizmet sunmaktır.

Services

Daireler, Villalar, Arsalar, Ticari Arsalar, Fabrikalar, Depolar, Oteller, Konutlar, Lüks Gayrimenkuller, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller – Satış, Kiralama, Yatırım Danışmanlığı, Pazarlama ve Emlak Yönetimi

Working time
Closed now
Currently in the company: 03:08
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Monday
09:00 - 18:00
Tuesday
09:00 - 18:00
Wednesday
09:00 - 18:00
Thursday
09:00 - 18:00
Friday
09:00 - 18:00
Saturday
Day off
Sunday
Day off
Our agents in Turkey
Büşra Tefiye
Büşra Tefiye
1 property
