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Bogach Capital Real Estate L.L.C

Dubai, Business Bay, B2B Tower, Office 2109
;
Bogach Capital Real Estate L.L.C
Write to us
Write to us
Company Type
Company Type
Real estate agency
Company's year of foundation
Company's year of foundation
2023
Languages
Languages
English, Русский
Website
Website
bogach-estate.com
Company description

Bogach Capital Real Estate основано звездным риэлтором, блогером, основателем агентства недвижимости Авеню-Москва и УК Ма-Трёшка Вадимом Богачем, имеющим безупречную репутацию и 13-летний опыт работы в недвижимости, решение жилищных вопросов которому доверяют блогеры и звезды шоу-бизнеса России и СНГ.

Services
  • полное сопровождение сделки по ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ) недвижимости в ОАЭ, в т.ч. предоставление юридических гарантий;
  • инвестиции в недвижимость ОАЭ;
  • управление недвижимостью в Дубае;
  • оформление ВНЖ, регистрация компаний и открытие счетов;
Our agents in UAE
Aleksandr Barkhatov
Aleksandr Barkhatov
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Umed Properties is a leading real estate company in Dubai, UAE. We provide high-quality real estate for sale and lease in Dubai and comprehensive property management services that suit your needs. Whether you want to rent, lease, buy or sell property, we maintain a professional approach to all our services. With a clear focus on providing world-class client services, we managed to retain success during the Dubai property crash and have grown to become a key player in the industry. Our philosophy is simple: to apply high standards to everything we do and every service we deliver so that our clients can benefit from smooth and transparent property transactions. Our commitment is to help you rent, lease, buy or sell property with Honesty and Integrity to ensure a smooth transaction from contract to close. Our agents are RERA certified and have spent 100’s of hours in training and development. Talk to us and see why we ranked among the top best Dubai real estate brokers and, we are 5 Star Rated on Google Reviews and other social media platforms.

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PH Real Estate Brokers has built an impeccable reputation in the marketplace, recognized for its honesty, integrity and success rate when dealing with both first time buyers and seasoned investors. Our clients rely on our expertise to make informed choices for them in the residential real estate sector. Time and time again clients come back to us, both with new requirements and to refer their friends, family and colleagues. This is a testament to our energy, success, transparency and professionalism.

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Realpoint Real Estate Consultancy is an RICS accredited Agency in Dubai that caters to international investor requirements in the UAE real estate market.

With over 20 years of international real estate consultancy experience and 3 years of independently auditing and tracking over 1,000 of Dubai’s projects over 3 years for Dubai Government Realpoint had learnt so much about the mistakes to avoid and had identified so many ways to improve the way buildings are designed, built and operated. This gives our Client confidence in what we do and offer them.

We advise and present Clients with a targeted solution for their requirements that they are looking for in the real estate market such as buying, leasing and also joint ventures depending on their market needs. We deal with different types of properties on a large-scale basis — plots of land; full building; hospitality; industrial (warehouses and labour camps) etc.

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A high-touch real estate known for our extensive market knowledge and unmatched devotion to client Expect to receive a tailor-made solution to meet your investment requirements depending on whether the emphasis is location, price or a financial budget. We guide our clients through the entire process of buying property in Dubai. We provide help and assistance with every step of the way. We have a keen focus on meeting regulation, a passionate and dedicated team that ensures superior customer service, and we are committed to investing in the best.
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