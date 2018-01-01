Bogach Capital Real Estate L.L.C

Company description

Bogach Capital Real Estate основано звездным риэлтором, блогером, основателем агентства недвижимости Авеню-Москва и УК Ма-Трёшка Вадимом Богачем, имеющим безупречную репутацию и 13-летний опыт работы в недвижимости, решение жилищных вопросов которому доверяют блогеры и звезды шоу-бизнеса России и СНГ.