Bogach Capital Real Estate L.L.C
Dubai, Business Bay, B2B Tower, Office 2109
Company Type
Real estate agency
Company's year of foundation
2023
Languages
English, Русский
Website
Company description
Bogach Capital Real Estate основано звездным риэлтором, блогером, основателем агентства недвижимости Авеню-Москва и УК Ма-Трёшка Вадимом Богачем, имеющим безупречную репутацию и 13-летний опыт работы в недвижимости, решение жилищных вопросов которому доверяют блогеры и звезды шоу-бизнеса России и СНГ.
Services
- полное сопровождение сделки по ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ) недвижимости в ОАЭ, в т.ч. предоставление юридических гарантий;
- инвестиции в недвижимость ОАЭ;
- управление недвижимостью в Дубае;
- оформление ВНЖ, регистрация компаний и открытие счетов;
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