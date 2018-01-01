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Umraniye Tower Apartments Istanbul

Marmara Region, Turkey
from
€46,233
;
17
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About the complex

Why this property؟ The project location is distinctive on the Asian side of the city of the two continents. It is near the International Financial Center of Istanbul, between Atasehir and Umraniye, making it of great investment importance. Easy access to the European side and the airports, thanks to the project's proximity to the main vital roads. Immediate access to highways using nearby Financial City roads. The project is in a central location thanks to constructing the upcoming intersection. An architectural style that combines beauty with advanced construction techniques that characterize modern Istanbul. It is designed in harmony with nature; the project design is focused on the elements that make it environment-friendly.
New building location
Marmara Region, Turkey

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Umraniye Tower Apartments Istanbul
Marmara Region, Turkey
from
€46,233
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Residential complex Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Residential complex Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
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Finishing options Finished
The year of construction 2024
Number of floors 10
Демирташ — именно то место в Алании, где самые широкие и чистые пляжи. Вы не встретите здесь толпы гуляющих туристов, но легко увидите турецкие семьи на пикнике. В Демирташе легко можно найти домашние яйца и молоко, свежие фрукты и овощи прямо с грядки! Здесь спокойно и безопасно, нет ни одного производства, именно здесь есть все критерии эко-жизни. Жилой комплекс расположен в 20 км от центра Аланьи. В 3,5 км находится руины древнего города Syedra, где можно провести время всей семьей, гуляя в тени хвойных лесов. В Демирташе есть два лицея, средняя школа прямо на берегу моря, начальная школа, парки и общественный транспорт в Аланию и Газипашу. Жилой комплекс из 4 жилых блоков на закрытой охраняемой территории предусмотрел все детали, что бы вы могли наслаждаться жизнью и отдыхом. Кроме привычной инфраструктуры, вы найдете на территории комплекса ресторан, караоке, сигарный и кальянный бар, гостевые дома. На территории комплекса предусмотрена сервис зона: Магазин, аренда машин , прачечная, салон красоты, медицинский кабинет. Бизнес зона состоит из конференц- и бизнес- залов, администрации, офиса продаж и библиотеки. Дата сдачи проекта в эксплуатацию — май 2024 года. Этот комплекс идеально подойдет для тех, кто ценит спокойный размеренный образ жизни и единение с природой! Проект для тех, кто стремиться к повышению комфорта, единению с природой и здоровому образу жизни. При приобретении недвижимости вы получаете бесплатный постпродажный сервис: мы поможем вам приобрести мебель и технику в квартиру, оформить документы для ВНЖ и счетчики, устроить детей в школу и многое другое.
Agency
ALANYA INVESTMENT
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Residential complex Novyy zhiloy kompleks v 200 m ot peschanogo plyazha v Iskele
Residential complex Novyy zhiloy kompleks v 200 m ot peschanogo plyazha v Iskele
Avanos, Turkey
from
€130,636
The year of construction 2025
Stay Property offers new apartments in Iskele – Northern Cyprus. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 0, 1 + 1. The area of apartments is from 39 to 90 square meters. Distance to the sea 200 meters. Iskele – the main tourist area of Northern Cyprus, located in the southeastern part of the island. This area includes the conservation area of the Karpas Peninsula, where many wild animals live. dense forests and stunning views of the coast make this area ideal for long walks. Iskele is famous for some of the most beautiful beaches on the coast of Northern Cyprus - Golden Beach and Long Beach - this is where a long sandy coastline with a gentle entrance to the sea. In addition to its natural beauty, the region is known for a number of historical and cultural attractions. One of the most popular is the ancient city of Salamis. Visitors can explore the ruins of a former large port city and learn about its fascinating history. For lovers of an active lifestyle, there is all the necessary infrastructure: outdoor sports equipment, bicycle paths, landscaped promenade for sea runs, volleyball courts. All factors speak about the large investment potential of the area both for long-term investments and for buying housing in one of the most tourist areas of Northern Cyprus. In just 10 years, Iskele has turned from a small village with a desert coastline into a flowering area, where the most modern residential complexes are located, attracting investors from around the world. Everything is literally “ at hand ” - shops, cafes, restaurants, sports and playgrounds, spa centers, pharmacies and clinics. Real estate by the sea is quickly sold out, while buyers are offered favorable payment conditions. It is especially convenient that when buying real estate you do not need to immediately pay the full amount. When concluding the contract, the down payment is paid, and for the remaining amount, developers offer installments. When paying the down payment, it is possible to draw up the VNZH.
Developer
Stay Property
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Residential complex Novyy proekt v rayone Oba nedaleko ot morya i infrastruktury rayona
Residential complex Novyy proekt v rayone Oba nedaleko ot morya i infrastruktury rayona
Alanya, Turkey
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€267,750
The year of construction 2024
Stay Property offers new apartments in the Oba - Alanya area. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. The area of apartments is from 70 to 151 m2. The distance to the sea is 250 meters. If you choose an area for permanent residence in Alanya, then Both of you will do your best, especially if you have children. Both combine low-rise development, proximity to the center and the developed infrastructure necessary for life in Alanya. Although Both are close to the center, new projects appear here with regular constancy, so buying an apartment in a new building is still real here. The infrastructure of the Oba area: Alanyum shopping center, large Neva Outlet shopping centers, Kipa, Metro, Turkish Bim, A101, Şok, Migros, Koçtaş construction and hardware supermarket, Vatan large hardware store. It is in Oba that the largest new city hospital operates. For children: prestigious Turkish private schools and colleges « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », kindergartens, a school with Russian-speaking teachers has opened. There are also private schools of various techniques, Waldorf School, Amerikan Kültür College.
Developer
Stay Property
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