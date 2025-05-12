Линейка недвижимости: что это и как она формируется

Линейка недвижимости — это совокупность объектов, представленных в рамках одной компании, проекта или рынка, упорядоченных по определенным критериям: типу, цене, назначению и другим параметрам.

Основные типы линейки в недвижимости:

Линейка жилой недвижимости. Включает квартиры, дома, коттеджи и апартаменты. Обычно делится на сегменты: эконом, комфорт, бизнес и премиум-классы.

Включает квартиры, дома, коттеджи и апартаменты. Обычно делится на сегменты: эконом, комфорт, бизнес и премиум-классы. Линейка коммерческой недвижимости. Сюда входят офисные помещения, торговые площади, склады, производственные здания.

Сюда входят офисные помещения, торговые площади, склады, производственные здания. Линейка инвестиционной недвижимости. Доходные дома, апарт-отели, коммерческие помещения для сдачи в аренду.

Доходные дома, апарт-отели, коммерческие помещения для сдачи в аренду. Линейка земельных участков. Земли под застройку, сельское хозяйство или рекреацию.

Формирование линейки позволяет охватить разные сегменты покупателей и увеличить объем продаж. Например, застройщик может предлагать одновременно бюджетные квартиры и премиальные пентхаусы. Это помогает покупателям сравнить разные объекты и выбрать оптимальный вариант в рамках бюджета и целей.