Линейка недвижимости: что это и как она формируется
Линейка недвижимости — это совокупность объектов, представленных в рамках одной компании, проекта или рынка, упорядоченных по определенным критериям: типу, цене, назначению и другим параметрам.
Основные типы линейки в недвижимости:
- Линейка жилой недвижимости. Включает квартиры, дома, коттеджи и апартаменты. Обычно делится на сегменты: эконом, комфорт, бизнес и премиум-классы.
- Линейка коммерческой недвижимости. Сюда входят офисные помещения, торговые площади, склады, производственные здания.
- Линейка инвестиционной недвижимости. Доходные дома, апарт-отели, коммерческие помещения для сдачи в аренду.
- Линейка земельных участков. Земли под застройку, сельское хозяйство или рекреацию.
Формирование линейки позволяет охватить разные сегменты покупателей и увеличить объем продаж. Например, застройщик может предлагать одновременно бюджетные квартиры и премиальные пентхаусы. Это помогает покупателям сравнить разные объекты и выбрать оптимальный вариант в рамках бюджета и целей.
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