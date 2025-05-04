Евротрешка

Евротрешка, появившаяся на рынке недвижимости в 2010-х гг., представляет собой квартиру площадью 55-70 кв.м с 2-мя изолированными комнатами и объединенной кухней-гостиной. Она встречается преимущественно в новостройках и пользуется все большей популярностью.

Особенности евротрешки

Планировка квартиры-евротрешки отличается неравномерным распределением площади: на кухню-гостиную приходится не менее 25-30%, а 70-75% занимают остальные комнаты, санузел, прихожая. Фактически, это квартира с одним очень большим помещением и несколькими маленькими. Кухня-столовая становится многофункциональной: здесь не только готовят пищу, но и отдыхают, принимают гостей, оборудуют рабочее место или детскую игровую зону. В то же время для 2-х изолированных комнат характерна пониженная функциональность: их используют в основном для сна.

Наличие объединенной кухни-гостиной — главное отличие этого типа жилья от привычной 3-комнатной квартиры. Еще один существенный момент — ограниченное количество квадратных метров: независимо от того, какие бывают планировки евротрешки, они не могут похвастаться по-настоящему большой площадью. Если 3-комнатная квартира метражом 90-100 кв.м — не редкость, то евротрешки метражом больше 70 кв.м практически не встречаются.

Плюсы и минусы

Увеличение спроса на евротрешки обусловлено такими их достоинствами, как:

более низкая по сравнению с 3-комнатными квартирами стоимость, делающая их доступными для молодых семей;

наличие большого общего пространства, позволяющего взрослым и детям не мешать друг другу;

широкие возможности для оформления интерьера: в кухне-гостиной найдется место и для барной стойки, и для акцентной кирпичной стены в стиле лофт;

функциональность: в евротрешках нет бесполезных зон наподобие узких коридоров или темных углов;

универсальность: хотя традиционно считается, что эти квартиры идеальны для семей с несколькими детьми, они отлично подходят и семьям с одним ребенком и даже бездетным парам: последние могут использовать вторую спальню как гостевую комнату, библиотеку или кабинет.

Основной минус евротрешки — отсутствие изолированной кухни, из-за чего запахи пищи свободно распространяются по всей квартире, а шум от блендера, вытяжки и прочих бытовых приборов отчетливо слышен в спальнях. Недостатком этого типа жилья считается и необходимость постоянно поддерживать в кухонной зоне безупречный порядок, поскольку в условиях открытого пространства любая мелочь бросается в глаза.