Вспомогательные помещения в квартире включают в себя зоны, которые, не являясь жилыми, играют важную роль в функциональной организации пространства. Примеры таких помещений: кухня, санузел, прихожая, кладовая и коридоры. Эти пространства предназначены для поддержания комфорта, а также для выполнения бытовых задач​.

Основные виды вспомогательных помещений:

Прихожая. Это помещение, которое служит переходной зоной между внешней средой и жилыми комнатами. В прихожей часто размещают вешалки, шкафы для верхней одежды и обуви, а также места для хранения повседневных вещей.

Это помещение, которое служит переходной зоной между внешней средой и жилыми комнатами. В прихожей часто размещают вешалки, шкафы для верхней одежды и обуви, а также места для хранения повседневных вещей. Кухня. Кухня предназначена для приготовления пищи и может совмещать функции обеденной зоны. Пространство включает бытовую технику и системы хранения, необходимые для готовки и хранения продуктов

Кухня предназначена для приготовления пищи и может совмещать функции обеденной зоны. Пространство включает бытовую технику и системы хранения, необходимые для готовки и хранения продуктов Санузел (ванная и туалет). Санузел — одно из обязательных вспомогательных помещений, предназначенных для поддержания гигиены. В зависимости от планировки, он может быть совмещенным или раздельным.

Санузел — одно из обязательных вспомогательных помещений, предназначенных для поддержания гигиены. В зависимости от планировки, он может быть совмещенным или раздельным. Кладовые и гардеробные. Эти помещения используются для хранения вещей, которые не нужны в ежедневном быту. Кладовые и гардеробные позволяют организовать пространство более рационально и избегать захламления основных жилых зон.

Эти помещения используются для хранения вещей, которые не нужны в ежедневном быту. Кладовые и гардеробные позволяют организовать пространство более рационально и избегать захламления основных жилых зон. Коридоры и холлы. Коридоры обеспечивают связь между разными зонами квартиры. Они часто используются для размещения шкафов или встроенных систем хранения.

Вспомогательные помещения в квартире служат для выполнения следующих задач:

Организация бытовых процессов: кухня и санузел удовлетворяют повседневные потребности в приготовлении пищи и поддержании гигиены.

кухня и санузел удовлетворяют повседневные потребности в приготовлении пищи и поддержании гигиены. Хранение вещей: кладовые и гардеробные помогают распределить бытовые предметы и не захламлять основные жилые зоны.

кладовые и гардеробные помогают распределить бытовые предметы и не захламлять основные жилые зоны. Создание комфортных условий: вспомогательные помещения играют важную роль в поддержании порядка и удобного доступа к необходимым вещам​.

Согласно Жилищному кодексу, вспомогательные помещения учитываются при расчете общей площади квартиры, но при этом они не предназначены для постоянного проживания. Все изменения или перепланировки вспомогательных помещений должны соответствовать нормативным требованиям и не нарушать прав жильцов​.

Наличие и состояние вспомогательных помещений могут повлиять на рыночную стоимость квартиры. Например, наличие просторной кухни или дополнительных мест для хранения повышает функциональность жилья и, как следствие, его стоимость на рынке недвижимости​.