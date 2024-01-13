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Жильё в Thu Duc City, Вьетнам

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Di An City, Вьетнам
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Di An City, Вьетнам
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 33/34
Роскошные апартаменты в комплексе THE 9 STELLARS от застройщика SON KIM LAND! С панорамным в…
€203,097
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Квартира 4 комнаты с лифтом, в центре города, с парковка в Thu Duc City, Вьетнам
Квартира 4 комнаты с лифтом, в центре города, с парковка
Thu Duc City, Вьетнам
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 188 м²
Этаж 8/12
Хорошее предложение для инвестиций в недвижимость во Вьетнаме. Прогноз роста до 100% к завер…
€1,66 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты с лифтом, в центре города, с парковка в Thu Duc City, Вьетнам
Квартира 3 комнаты с лифтом, в центре города, с парковка
Thu Duc City, Вьетнам
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 11/12
Хорошее предложение для инвестиций в недвижимость во Вьетнаме. Прогноз роста до 100% к завер…
€1,09 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Di An City, Вьетнам
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Di An City, Вьетнам
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 31/34
Роскошные апартаменты в комплексе THE 9 STELLARS от застройщика SON KIM LAND! С панорамным в…
€142,648
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты с лифтом, в центре города, с парковка в Thu Duc City, Вьетнам
Квартира 3 комнаты с лифтом, в центре города, с парковка
Thu Duc City, Вьетнам
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 6/12
Хорошее предложение для инвестиций в недвижимость во Вьетнаме. Прогноз роста до 100% к завер…
€643,204
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты с лифтом, в центре города, с парковка в Thu Duc City, Вьетнам
Квартира 3 комнаты с лифтом, в центре города, с парковка
Thu Duc City, Вьетнам
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 9/12
Хорошее предложение для инвестиций в недвижимость во Вьетнаме. Прогноз роста до 100% к завер…
€493,307
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Thu Duc City, Вьетнам

с видом на море
недорогая
элитная
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