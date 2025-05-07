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Квартиры с бассейном в Kien Giang Province, Вьетнам

Phu Quoc
8
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Phu Quoc, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Phu Quoc, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3
Новый комплекс на острове уровня 5 звезд!  Расположение: о.Фукуок, провинция Киензянг Ти…
$123,503
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Зарубежная недвижимость
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Типы недвижимости в Kien Giang Province

однокомнатные

Параметры недвижимости в Kien Giang Province, Вьетнам

с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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