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Квартиры-студии в Хошимине, Вьетнам

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Nhon Duc Commune, Вьетнам
Студия 1 комната
Nhon Duc Commune, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 11/40
Новейший жилой комплекс комфорт-класса ( 2 башни по 40 этажей) с площадью застройки 2,9 Га, …
$69,700
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Параметры недвижимости в Хошимине, Вьетнам

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