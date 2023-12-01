Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Вьетнам
  3. Жилая
  4. Хошимин
  5. Кондоминиумы

Кондо в Хошимин, Вьетнам

Кондо В архив
Очистить
1 объект найдено
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Хошимин, Вьетнам
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Хошимин, Вьетнам
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 12/21
Проект: Vinhomes Grand Park City Новая фаза: бульвар Люмьер. * Ход оплаты: - Депозит: 50 …
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Хошимин, Вьетнам

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти