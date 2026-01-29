Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Уругвай
  3. Мальдонадо
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Мальдонадо, Уругвай

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Punta Ballena, Уругвай
Дом 8 комнат
Punta Ballena, Уругвай
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Захватывающий вид на океан из этой красивой квартиры на продажу в Пунта Баллена. 200 квадрат…
$640,000
