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Дома в Мальдонадо, Уругвай

10 объектов найдено
Дом 3 спальни в Punta Ballena, Уругвай
Дом 3 спальни
Punta Ballena, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Enjoy beautiful sunsets over Laguna del Sauce from this truly remarkable country house on 8 …
$1,95 млн
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Дом 4 спальни в La Barra, Уругвай
Дом 4 спальни
La Barra, Уругвай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Modern house for sale in El Quijote, a private neighborhood/nature reserve that offers vario…
$340,000
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Дом 3 спальни в Punta Ballena, Уругвай
Дом 3 спальни
Punta Ballena, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Недавно построенный дом для продажи в частном районе Las Grutas Village к западу от Пунта-де…
$365,000
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Дом 3 спальни в Мальдонадо, Уругвай
Дом 3 спальни
Мальдонадо, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Красивый загородный дом на продажу расположен примерно в 7 км от Пуэбло-Эдена среди зеленых …
$460,000
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Дом 3 спальни в Мальдонадо, Уругвай
Дом 3 спальни
Мальдонадо, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 385 м²
Загородный дом на продажу в самом сердце района Пуэбло-Эден в Мальдонадо, Уругвай, одно из м…
$750,000
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Дом 7 спален в La Barra, Уругвай
Дом 7 спален
La Barra, Уругвай
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Безупречный дом на продажу в Ла-Барре всего в 100 метрах от воды, которая видна из многих ко…
$896,000
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Дом 3 спальни в Мальдонадо, Уругвай
Дом 3 спальни
Мальдонадо, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Красивый дом на продажу в Манантиале. Полностью отремонтирован с отличными светильниками и с…
$535,000
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Дом 3 спальни в Пан-де-Асукар, Уругвай
Дом 3 спальни
Пан-де-Асукар, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Загородный дом на продажу в Мальдонадо с прекрасным видом на Сьерра-де-лас-Анимас, знаковую …
$260,000
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Дом 4 спальни в Punta Ballena, Уругвай
Дом 4 спальни
Punta Ballena, Уругвай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Современный загородный дом для продажи удобно расположен в нескольких минутах от Пунта-дель-…
$800,000
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Дом 3 спальни в Aigua, Уругвай
Дом 3 спальни
Aigua, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Прекрасный загородный дом на продажу в Мальдонадо недалеко от Айгуа на двух этажах с 2 спаль…
$150,000
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Параметры недвижимости в Мальдонадо, Уругвай

Недорогая
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