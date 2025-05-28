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Квартиры в Punta Del Este, Уругвай

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4 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 4 спальни
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Просторная квартира для продажи на проспекте Рузвельта в Пунта-дель-Эсте, расположенная неда…
$315,000
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Квартира 2 спальни в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 2 спальни
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Прекрасная квартира на продажу на «первой линии» (только дорога между зданием и пляжем) пляж…
$250,000
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Квартира 3 спальни в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 3 спальни
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Квартира на продажу с прекрасным видом с верхнего этажа действительно хорошо расположенной б…
$300,000
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Квартира 4 спальни в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 4 спальни
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Прекрасно отремонтированная квартира на продажу в символическом здании, спроектированном изв…
$830,000
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