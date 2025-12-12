  1. Realting.com
  2. США
  3. Clark County
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Clark County

Невада
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Four Seasons Las Vegas
Многоквартирный жилой дом Four Seasons Las Vegas
Многоквартирный жилой дом Four Seasons Las Vegas
Многоквартирный жилой дом Four Seasons Las Vegas
Многоквартирный жилой дом Four Seasons Las Vegas
Показать все Многоквартирный жилой дом Four Seasons Las Vegas
Многоквартирный жилой дом Four Seasons Las Vegas
Лас-Вегас, США
от
$3,00 млн
Год сдачи 2026
171 кондоминиум, частные балконы для каждого кондоминиума.Панорамный вид на Лас-Вегас-Стрип из каждой резиденции.Негабаритные планы этажей и высота потолка 10'-13'. Влажный бар / сухой бар с хранилищем вина, под кулером для напитков и ледорубом.Дизайнерские варианты отделки и фиксации с совр…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти