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Таунхаусы в Американское Самоа, США

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Филадельфия, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
€104,711
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Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Филадельфия, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
€118,369
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Параметры недвижимости в Американское Самоа, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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