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Квартиры в Wallingford, Великобритания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Wallingford, Великобритания
Квартира 2 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Эта просторная 2-комнатная квартира занимает площадь 923 кв. фута и предлагает желаемую орие…
$472,580
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Квартира 1 спальня в Wallingford, Великобритания
Квартира 1 спальня
Wallingford, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Почувствуйте очарование традиционного стиля высококачественных домов в Уоллингфорде, OX10 0F…
$341,599
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов