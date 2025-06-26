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Квартиры с садом в South Yorkshire, Великобритания

Rotherham
6
Maltby
6
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Rotherham, Великобритания
Квартира 3 спальни
Rotherham, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Расположенная в самом сердце Западного Лондона, эта потрясающая новая разработка предлагает …
$4,56 млн
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Квартира 2 спальни в Rotherham, Великобритания
Квартира 2 спальни
Rotherham, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Расположенный в оживленном сердце Западного Лондона, этот исключительный новый проект предла…
$1,86 млн
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Квартира 1 спальня в Rotherham, Великобритания
Квартира 1 спальня
Rotherham, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Откройте для себя исключительную жизнь в самом сердце Западного Лондона. Расположенный на во…
$1,25 млн
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Квартира 1 спальня в Rotherham, Великобритания
Квартира 1 спальня
Rotherham, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в оживленном сердце Западного Лондона, этот потрясающий новый проект предлагае…
$932,255
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Квартира 1 спальня в Rotherham, Великобритания
Квартира 1 спальня
Rotherham, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Диапазон цен: £ 810 000 - £ 2 265 000 Испытайте вершину роскошной жизни в Западном Лондоне с…
$1,10 млн
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Квартира 3 спальни в Rotherham, Великобритания
Квартира 3 спальни
Rotherham, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Расположенный в оживленном сердце Западного Лондона, этот исключительный новый проект предла…
$4,56 млн
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Типы недвижимости в South Yorkshire

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