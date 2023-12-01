Резиденция располагает прудами и водопадами, сауной и турецкой баней, пешеходными зонами, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, парковкой, теннисным кортом, кафе.
Окончание строительства - 30.05.2023.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Автомагистраль ТЕМ - 10 км
Сапанджа - 30 км
Аэропорт - 80 км
Стамбул - 82 км
Каждая вилла располагает большим садом, бассейном, гаражом, сауной и турецкой баней, прачечной, зоной отдыха, 6 балконами.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Лифт
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в окружении зелени, в 45 минутах от Стамбула, в 30 минутах от залива Сардала.