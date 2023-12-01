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Продажа новостроек в Kazandere Mahallesi

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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Kazandere, Турция
от
€379,797
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает прудами и водопадами, сауной и турецкой баней, пешеходными зонами, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, парковкой, теннисным кортом, кафе. Окончание строительства - 30.05.2023. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль Е-5 - 1 км Автомагистраль ТЕМ - 10 км Сапанджа - 30 км Аэропорт - 80 км Стамбул - 82 км
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Kazandere, Турция
от
€2,04 млн
Агентство: TRANIO
Каждая вилла располагает большим садом, бассейном, гаражом, сауной и турецкой баней, прачечной, зоной отдыха, 6 балконами. Удобства и оснащение в доме Камин Лифт Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении зелени, в 45 минутах от Стамбула, в 30 минутах от залива Сардала.
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